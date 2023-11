Sport ed attività per persone con disabilità, il Comune di Torino mette a bando i Murazzi vuoti

Mandata in soffitta la movida che non c'è più ai Murazzi - dove i torinesi tiravano tardi tra musica e concerti da Gianca e al Jammin - il Comune mette a bando altre arcate. L'obiettivo è sempre lo stesso: animare di nuovo le sponde del Po non solo la sera, ma durante tutta la giornata.

A bando le arcate dalla 89 alla 93