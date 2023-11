Attualità |

Atp Finals, tennis e non solo. Folla ed entusiasmo per i due idoli locali De Vico e Sonego [FOTO]

Il capitano della Reale Mutua basket e il tennista hanno giocato assieme in piazza Castello

Grande tennis ma non solo. In occasione delle Atp Finals, il capitano della Reale Mutua Basket Torino, Niccolò De Vico, ha incontrato Lorenzo Sonego, il tennista torinese attualmente tra i primi 50 della classifica mondiale. In una piazza Castello piena di persone, soprattutto giovanissimi, si è giocata una partita di pallacanestro molto speciale, unendo i campioni di due diverse discipline in un emozionante momento di sport. Per l'occasione erano presenti le iconiche mascotte, il toro verde e quello blu di Basket Torino. Inoltre è stato montato un canestro in mezzo alla piazza dove De Vico e Sonego hanno potuto giocare insieme, con la partecipazione delle squadre giovanili della Reale Mutua. I due campioni, alla fine dell'amichevole, si sono resi protagonisti di uno scambio di divise. Dopo foto e autografi per le tante persone presenti in piazza Castello, hanno poi fatto visita a "Casa Tennis", dove sono stati ospitati per un talk, realizzato in collaborazione con Reale Mutua, dal titolo "Slow Food" a tema cibo, salute e sport. L'evento ha fatto conoscere al pubblico il dietro le quinte che si cela riguardo l'alimentazione degli atleti. "Il nostro lavoro ci consente di avere tanto tempo libero, quindi è facile trovare il modo di fare una spesa mirata – ha commentato il capitano gialloblù De Vico – negli ultimi anni ho capito davvero l'importanza del cibo per gli sportivi. Mi piace cucinare e a Torino ho scoperto anche un mercato dove ho imparato a conoscere nuovi prodotti, mi concedo uno sgarro a settimana". "Io vivo più tempo fuori casa che a Torino, la maggior parte dei pasti li consumo o in hotel o nei ristoranti – ha commentato invece il tennista giramondo Sonego – prediligo i prodotti italiani quando posso, anche se all'estero è difficile trovarne. Una buona alimentazione migliora la prestazione sportiva, ma anche la vita quotidiana".

Marco D'Agostino

