Raccolta rifiuti, iniziano a Grugliasco gli accertamenti degli ispettori

A Grugliasco sono state avviate in questi giorni le attività di controllo mirate all'accertamento del corretto conferimento dei rifiuti nei cassonetti delle aree ecologiche private dei condomini.

Un progetto voluto dall'Amministrazione comunale, in collaborazione con gli ispettori ecologici della Città Metropolitana, il Cidiu e la Polizia locale di Grugliasco, per migliorare la qualità della raccolta differenziata. Dalle analisi sui materiali conferiti nei cassonetti si evidenziano ancora molte impurità nel materiale e ciò rende il processo di riciclo più difficile e costoso.

I Comuni possono tenere bassa la Tariffa Rifiuti solo se le impurità rientrano nei limiti percentuali prestabiliti che invece oggi vengono troppo spesso sforati rendendo necessario un pretrattamento che comporta conseguenti costi maggiori per la collettività.

L'obiettivo è di favorire percentuali sempre maggiori di raccolta differenziata, un sempre maggiore decoro urbano e contrastare l`abbandono dei rifiuti. «Gli accertamenti - sottolinea l`assessore all`ambiente Raffaele Bianco - riguardano l`errato conferimento di rifiuti urbani e l`abbandono di rifiuti ingombranti nelle postazioni stradali e il rispetto dei giorni ed orari di esposizione nella raccolta domiciliare».

L'attività prevede la presenza sul territorio degli ispettori ambientali che effettueranno controlli sulle postazioni private, oltre a rilevare le immagini degli impianti di sorveglianza installati in corrispondenza delle stesse. Nel caso di accertamento di violazioni l`ufficio comunale preposto darà il via alle procedure sanzionatone previste per legge.

«Rinnoviamo l`invito a comportamenti responsabili nell`interesse di tutta la comunità - conclude Bianco - Siamo consapevoli che sia indispensabile l'impegno di tutti per arrivare a un risultato soddisfacente».