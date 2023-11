UpSlowTour si prepara a macinare altri chilometri nel Pinerolese e nel Cuneese

I nuovi aderenti firmano l’ingresso in UpSlowTour

“Per noi oggi è un grande giorno. Nessuno di noi si sarebbe aspettato che il progetto potesse funzionare così. Oggi firmiamo un allargamento, ma altri Comuni ci hanno chiesto e le nostre porte sono aperte”. Adriana Sadone, presidente dell’Unione montana del Pinerolese apre così l’incontro che si è tenuto nel pomeriggio a Torre Pellice. I Comuni di Pinerolo, Cavour e Bagnolo Piemonte e l’Unione montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca hanno firmato il loro ingresso nel progetto turistico UpSlowTour. Lanciato nel gennaio 2021 con 15 anelli più uno, per un totale di 400 km con 4 tipologie di percorsi adatti a mtb, e-bike, gravel e bici da strada e con 4 livelli di difficoltà, da facile a molto difficile.

I 15 anelli originari sono stati tutti allestiti e segnalati: gli ultimi cartelli sono stati posti su quello di Fondovalle. Ora si tratta con i nuovi partner di ampliare l’offerta: “Al momento ci sono progetti e idee, ma non ancora un numero di percorsi definito. Da adesso dobbiamo ragionare su questo come un progetto di tutti i territori che hanno aderito” precisa Mauro Vignola, assessore al Turismo dell’Unione montana del Pinerolese. La prima riunione operativa con i nuovi entrati è fissata per il 23 novembre.