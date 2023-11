5 nuove criptovalute che possono arrivare su Binance, Kraken e Coinbase

Per le nuove criptovalute, il listing su exchange di primo livello è molto importante, in quanto può risultare determinante per la crescita del valore sul mercato.

Al momento, ci sono cinque criptovalute che potrebbero arrivare su Binance, Kraken e Coinbase. Si tratta di Wall Street Memes, una meme coin da poco arrivata sul mercato e di quattro progetti in presale: Bitcoin ETF, Bitcoin Minetrix, yPredict e Launchpad XYZ.

Wall Street Memes

Secondo gli analisti, Wall Street Memes sarà la prossima criptovaluta a ottenere il listing su Binance. Arrivato da poco sul mercato dopo una presale di successo, il WSM potrebbe crescere del 2000% dopo il listing sull’importante exchange.

Al momento la criptovaluta è in listing su exchange di primo livello come CoinW, Gate.io, MEXC e OKX. Il valore del token WSM ha avuto una crescita del 7,45% nelle ultime 24 ore, arrivando a circa 0,02428 dollari.

Oltre agli exchange, il token WSM si può comprare tramite il sito ufficiale, utilizzando ETH, USDT o carta di credito.

Inoltre, i titolari del token possono decidere di metterlo in stake per ottenere ricompense passive, oppure unirsi allo sforzo collettivo della community, bruciando i loro WSM per ridurre l’offerta e aumentare il valore sul mercato.

Il team di sviluppatori ha lanciato il Wall Street Memes Casino, un cripto casino accessibile da Telegram senza KYC. Il Wall Street Memes Casino conferisce utilità al WSM che si potrà usare per giochi da tavolo, slot machine e per scommettere su diverse discipline sportive.

Bitcoin ETF

Bitcoin ETF è un nuovo progetto in presale basato sul burning e lo staking dei token che sfrutta l’entusiasmo della community cripto per la probabile approvazione degli ETF Spot Bitcoin.

Attraverso il burning dei token diviso in 5 tappe, il team di Bitcoin ETF prevede di ridurre l’offerta del token nativo BTCETF sul mercato e di aumentarne il valore, seguendo gli sviluppi degli ETF e la futura crescita del Bitcoin.

Per ogni milestone raggiunta, verrà bruciato il 5% dei BTCETF dedicati al burning, ovvero il 25% dell’offerta totale di 2.100.000.000 BTCETF. Inoltre, ogni tappa prevede la riduzione della tassa sulle vendite del 1%.

Oltre al burning, Bitcoin ETF prevede lo staking dei token sin dalla presale, con un APY attuale del 488%. Le ricompense verranno erogate al ritmo di 119 BTCETF, in un arco di tempo di cinque anni.

La presale di Bitcoin ETF si trova attualmente nella fase 2 di 10, con il BTCETF venduto a 0,0052 dollari e più di 500.000 dollari raccolti.

Bitcoin Minetrix

Bitcoin Minetrix è un progetto in presale con l’obiettivo di creare una piattaforma di cloud mining accessibile e sicura.

A differenza di altri servizi che prevedono contratti di cloud mining vincolanti, Bitcoin Minetrix consentirà ai trader di partecipare al mining del Bitcoin attraverso lo staking il token nativo BTCMTX.

Nello specifico, la meccanica Stake-To-Mine permette di mettere in stake il BTCMTX e ottenere crediti di mining non scambiabili, sotto forma di token ERC-20.

Bruciando i crediti, sarà possibile generare hashrate sul cloud mining di Bitcoin Minetrix, in modo da ricevere ricompense in Bitcoin.

Questa caratteristica del progetto ha spinto molti trader a investire nel progetto, portando al presale a raccogliere più di 3,9 milioni di dollari, con il BTCMTX venduto al valore attuale di 0,0116 dollari.

Il team prevede di raccogliere 15 milioni di dollari durante la presale, in modo da avere i fondi necessari per allestire il servizio di cloud mining e abilitare la meccanica Stake-To-Mine.

yPredict

yPredict è un ecosistema All-In-One con strumenti IA per il trading e la SEO. Il progetto prevede la creazione di un marketplace, dove gli sviluppatori potranno vendere i loro modelli predittivi ai trader.

Tramite questi modelli, sarà possibile effettuare previsioni sul valore delle criptovalute, analisi del sentiment di mercato e ricevere gli indicatori tecnici più adatti per ogni singolo asset.

Per la SEO, yPredict offre un Backlink Estimator per il calcolo dei backlink e un Editor IA per la creazione dei contenuti e le keyword. Entrambi gli strumenti possono aiutare a migliorare l’indicizzazione dei siti web.

Per accedere ai servizi di yPredict è necessario abbonarsi alla piattaforma, utilizzando il token nativo YPRED. Attualmente, il token viene venduto in presale a un valore di 0,11 dollari. Attualmente, la presale si trova nella sua ultima fase, dopo aver raccolto più di 4,7 milioni di dollari.

Il valore del YPRED previsto per il listing è di 0,12 dollari. I trader sono molto interessati al progetto, in quanto legato alle criptovalute Web 3.0 e all’intelligenza artificiale, due settori in crescita.

Launchpad XYZ

Se yPredict è stato creato per trader intermedi ed esperti, Launchpad XYZ si rivolge a tutti gli utenti interessati ai servizi del Web 3.0.

L’obiettivo del progetto è creare un portale Web 3.0 accessibile e intuitivo per dare modo a tutti di scoprire il settore degli asset digitali, del gaming P2E e del metaverso.

Per il trading Launchpad XYZ mette a disposizione un terminale potenziato dalla IA Apollo, grazie al quale i trader possono seguire il valore delle principali criptovalute e ricevere consigli su eventuali strategie per i loro investimenti.

Il tool Launchpad Quotient fornirà classifiche sulle migliori criptovalute, a seconda del sentiment di mercato e il loro grado di affidabilità.

Launchpad XYZ mette a disposizione librerie NFT e metaversi, oltre a un gaming hub dove gli utenti possono trovare tutti i giochi Play To Earn disponibili sul Web 3.0.

Per usufruire dei servizi della piattaforma, gli utenti dovranno utilizzare il token nativo LPX, attaulmente venduto in presale a 0,0445 dollari. La presale del progetto ha raccolto più di 2 milioni.