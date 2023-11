I sindacati si preparano alla mobilitazione di venerdì per dire no alla Legge di Bilancio del governo

Per cambiare la proposta di Legge di Bilancio e le politiche economiche e sociali messe in campo dal Governo, a sostegno delle piattaforme sindacali unitarie presentate, CGIL e UIL hanno dato vita a un percorso comune di mobilitazione.

Si parte venerdì 17 novembre, quando sciopereranno su tutto il territorio nazionale le lavoratrici e i lavoratori del comparto pubblico, del terzo settore, dei trasporti, della scuola, dell’università, della ricerca, della sanità, delle poste, degli appalti di servizi che operano nel settore pubblico (mense, multiservizi e vigilanza), con manifestazioni territoriali a Torino, Alessandria, Cuneo e Novara.

Nelle quattro città si svolgeranno dei presidi a partire dalle ore 9,30: a Torino in piazza Castello, ad Alessandria in piazza Galimberti, a Cuneo in via Roma davanti alla Prefettura, a Novara in piazza Gramsci.