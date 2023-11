La tradizione in tavola grazie a Mangébin, MDAComunicazione: "Parlare di cucina piemontese è come giocare in Champions" [VIDEO]

Il progetto ha il supporto creativo di MDAComunicazione, il cui titolare Marco D'Angeli non nasconde l'orgoglio di essere parte di Mangébin. "Ci occupiamo di comunicazione dei territori da oltre trent'anni - ha dichiarato - in questo caso quando parli di cucina piemontese è come giocare in Champions, l'importanza è questa. Devo dire che l'intuizione di Camera di commercio, Confesercenti, Ascom, Turismo Torino e della Città di racchiudere sotto un marchio, un sistema della ristorazione tipica in questo caso Torino e provincia, è stato molto importante. Per noi è stato un onore perché stiamo parlando di una delle più rinomate cucine europee e fare parte di questo progetto dal punto di vista creativo è stato sicuramente molto stimolante".



"È molto difficile comunicare la cultura enogastronomica - ha continuato D'Angeli - perché si è fatto tanto parlare e si vedono tante immagini sui nostri cellulari di prodotti gastronomici, poi in realtà è un mix di diffusioni di esperienze, passaparola e credibilità che si ha in comunicazione. Il Piemonte ha una radice di prodotti tipici molto forte e contiamo che questa cosa possa essere l'arma vincente anche per noi che ci occuperemo di comunicazione".