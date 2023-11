Il 17 novembre sciopero nazionale degli infermieri, a Torino presidio in piazza Castello

"Il taglio delle pensioni dopo una vita in corsia e nessuna risorsa per i salari dopo la catastrofe della pandemia è veramente troppo. Una sforbiciata su coloro che sono stati riempiti di riconoscimenti e false promesse, ritenuti probabilmente facili bersagli sui quali infierire ancora", attacca Francesco Coppolella Segreteria Regionale del Nursind .

Il 17 Novembre sarà sciopero e mobilitazione attraverso iniziative di protesta in tutte le regioni italiane: a Torino l'appuntamento sarà in Piazza Castello a partire dalle ore 10.

"Una visione miope da parte del Governo che punta agli infermieri stranieri, mentre decine di migliaia dei nostri scappano dall'Italia.", attacca ancora Coppolella. " Tutto questo senza tener conto dei numerosi licenziamenti volontari. Solo in Piemonte un infermiere al giorno rassegna le proprie dimissioni per andare a fare altro nella vita, evidentemente non basta come campanello di allarme".

NurSind la più grande rappresentanza sindacale infermieristica in Italia ha deciso di scioperare e mobilitarsi e anche in Piemonte: "Prevediamo un alta adesione visti i temi", ha concluso Coppolella.