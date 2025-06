“Salute 6 Arte”: 100 metri di murales per raccontare la salute pubblica

Ha preso il via "Salute 6 Arte", un'importante iniziativa di riqualificazione urbana promossa dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (IZSPLV), con il pieno supporto della Circoscrizione 6, dell'assessorato alle Periferie e alla Rigenerazione Urbana della Città di Torino e di Torino Creativa, promotrice del progetto MurArte.



L'intervento interessa la superficie verticale di cento metri della cinta muraria dell'Istituto, tra via Bologna e via Ristori, che sarà valorizzata attraverso la realizzazione di murali artistici. L'obiettivo è promuovere la salute, umana e animale, attraverso l'arte, trasformando il muro in un simbolo della missione istituzionale dell'Izsplv e della sua attività di tutela della salute pubblica e sicurezza alimentare.



Il progetto prevede un bando pubblico per l'individuazione di artiste e artisti che realizzeranno i murali sui 21 quadranti presenti sul muro di via Bologna, mentre studentesse e studenti degli Istituti Superiori "Bodoni-Paravia" e "Albe Steiner" realizzeranno le loro opere sugli otto quadranti di via Ristori, coinvolgendo così direttamente il territorio e le sue nuove generazioni.

La gestione e il coordinamento del progetto sono affidati al Centro Ricreativo Culturale e Sportivo dell'Izsplv (CRAL IZSPLV APS).



Crowdfunding e partecipazione cittadina

Per coinvolgere attivamente la cittadinanza, è stata inoltre avviata una campagna di crowdfunding sulla piattaforma buonacausa.org, accessibile al link:

https://buonacausa.org/cause/salute6arte.



Per il bando e ulteriori informazioni:https://www.izsplv.it/tr/servizi/336-cral-izsplv-aps/2135-salute_6_arte.html.