Grugliasco, un nuovo automezzo per auser consegnato il 12 giugno

Una nota positiva in un periodo complicato. Infatti, nonostante il momento molto difficile, non è mancato il sostegno delle attività economiche e commerciali del territorio per il progetto “Solidarietà in Movimento” proposto dalla cooperativa Astra e sostenuto dal comune di Grugliasco, con il quale è stato consegnato, alle 11 di giovedì 12 giugno, presso la sede di Auser, in via San Rocco 22, al Centro “Nello Farina”, un automezzo di ultima generazione Euro 6, 5 posti e omologato e attrezzato per portare 1 carrozzina, che servirà per l’accompagnamento delle persone fragili e per servizi socialmente utili.

Presenti il sindaco Emanuele Gaito, Roberta Conti presidente di Auser Grugliasco e Luca Fabbri referente dell cooperativa Astra.

Il progetto prevede anche che, per ben 4 anni, saranno sostenute tutte le spese relative alla circolazione e alla gestione del mezzo tra le quali assicurazione obbligatoria per legge e kasko totale, manutenzione ordinaria e straordinaria e cambi gomme. Il tutto per permettere all’associazione Auser di utilizzare l’automezzo senza alcun pensiero.

Il Comune e l’Associazione, per la realizzazione del progetto, hanno voluto affidarsi ad Astra che, nel settore, è l’azienda di riferimento visti gli oltre 17 anni di attività senza interruzioni e senza cambi societari.

La cerimonia di consegna si è svolta presso la sede di Auser, dove, oltre alle chiavi, sono state consegnate delle pergamene ricordo personalizzate agli imprenditori che, grazie al loro contributo, hanno permesso la realizzazione di un Progetto così importante per il territorio.