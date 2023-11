Dalle arnie ai laboratori didattici alle coltivazioni antiche, Cascina Falchera simbolo del New European Bauhaus

Strada Cuorgnè 109. È qui che si trova Cascina Falchera, un bene comune restituito alla comunità con l'obiettivo di diventare luogo di ricerca sui temi della sostenibilità̀ ambientale, dell’innovazione sociale, del contesto rurale e delle filiere agro alimentari. Attraverso un processo di progettazione partecipata e una concessione di 19 anni affidata al Consorzio Kairòs.

New Bauhaus

All'interno del complesso di Torino Nord ha preso il via il progetto europeo DESIRE The Irresistible Circular Society che sperimenta la creazione di spazi urbani sostenibili, attraenti e inclusivi, rispettando le risorse limitate del pianeta, il riciclo dei materiali e l’interazione le organizzazioni del territorio. E Cascina Falchera è diventato uno dei sei siti dimostrativi del New European Bauhaus, il cui manifesto è stato presentato oggi dall'assessore alla Transizione Ecologica Chiara Foglietta.

Bealere e grani antichi

Tra le iniziative portate avanti da settembre 2021, quando è diventato operativo il Consorzio Kairòs, il ripristino - con l'aiuto di un contadino - delle bealere per l'irrigazione dei campi. La depavimentazione di una porzione del complesso per facilitare la permeabilità del terreno alla pioggia, ma anche la piantumazione di grani antichi al posto della mono coltura del mais per rivatilizzare il terreno.

Arnie e laboratori didattici