Guarda che storia!: ecco i sette romanzi selezionati per essere trasportati sullo schermo

“Guarda che storia! Racconti per lo schermo” torna per la terza edizione il progetto organizzato da Film Commission Torino Piemonte e Salone Internazionale del Libro di Torino per individuare romanzi adatti a diventare lungometraggi o serie tv.



Tra i 131 titoli proposti, giunti da 85 case editrici sono sette i titoli selezionati che più hanno suscitato l’interesse per una trasposizione per il piccolo o il grande schermo (in ordine alfabetico per editore): Il grande manca di Pierdomenico Baccalario, Il Castoro Editrice (Milano) Vento da Est di Stefania Bertola, Einaudi (Torino) Per sempre altrove di Barbara Cagni, Fazi Editore (Roma) Quando le stelle vengono meno di Antonella Frontani, Garzanti (Milano) Rosso diretto di Orazio Di Mauro, Neos Edizioni (Torino) Borders di Giuliana Facchini, Sinnos Edizioni (Roma) Gabbie di Anna Vivarelli e Guido Quarzo, Uovonero Edizioni (Cremona).



I sette romanzi saranno presentati a una platea di addetti ai lavori, ma anche al pubblico, in una “pitching session” organizzata nell’ambito di TFI Torino Film Industry – Production Days, in programma sabato 25 novembre alle ore 11.30 al Circolo dei lettori.

L’evento è riservato agli accreditati a TFI - Production Days. Il pubblico interessato potrà scrivere a segreteria@salonelibro.it per richiedere di partecipare, lasciando la propria mail e il proprio numero di cellulare. La prenotazione è obbligatoria con ingresso libero fino a esaurimento posti.