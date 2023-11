Piemonte Film Industry: la fucina dei talenti del cinema torna al Circolo dei Lettori

Meeting, marketing, officina per i nuovi talenti del settore cinema. Questo è Torino Film Industry che torna per la sesta edizione in concomitanza con il 41esimo TFF dal 23 al 29 novembre.

Una piattaforma per gli addetti ai lavori del cinema alla ricerca di collaborazioni internazionali e che mette al centro nuovi talenti e nuove tendenze del cinema e dell’audiovisivo.

TFI Torino Film Industry si svolgerà come sempre al Circolo dei Lettori e ospiterà nuovamente IDS – Italian Doc Screenings - organizzato da Doc/It Associazione Documentaristi Italiani – in qualità di “Partner Event” e che vedrà la presenza di due nuove realtà: “Lovers Goes Industry”, organizzato da Lovers Film Festival, e “onLive Campus” ideato dalla Fondazione Piemonte Dal Vivo.

Un progetto di Film Commission Torino Piemonte che comprende e mette in rete: TFL ITALIA organizzato dal TorinoFilmLab del Museo Nazionale del Cinema, PRODUCTION DAYS organizzati dalla stessa Film Commission Torino Piemonte e TSFM Vol. 8 (TALENTS AND SHORT FILM MARKET, precedentemente noto come Torino Short Film Market).

“È un organismo mutante questo Torino Film Industry - commenta Paolo Manera direttore di Film Commission Torino Piemonre - stiamo cercando di intercettare quello che serve, l’unico comune determinatore è cercare di essere fedeli a quel cinema giovani da cui tutto è partit”.

“Il Museo del Cinema è l’unico che organizza dei festival e che organizza questi importanti laboratori” aggiunge Domenico De Gaetano, direttore del Museo del Cinema.

“Quando è nato il TFF si guarda a esempio il Festival di Rotterdam, era quello a cui volevamo ambire - aggiunge Steve della Casa, direttore del 41esimo TFF -. Era l’unico festival che si svolgeva in una grande città e che aveva una parte di mercato che aiutava il cinema indipendente. Da lì si è giunti a questa realtà a un sistema cinema che è importante per Torino. Torino Film Industry unisce davvero tutto il sistema”.

Le Proiezioni Industry saranno presenti all’interno della rassegna con cinque serate eventi durante il Torino Film Festival al cinema Romano dal 25 al 29 novembre alle ore 19.

“Il contributo di TorinoFilmLab al Torino Film Industry è quella di portare un’esperienza di 16 anni cercando talenti e producendo lungometraggi - spiega Mercedes Fernandez Alonso, direttrice manager di TorinoFilmLab -. Abbiamo una comunità di 1600 professionisti internazionali e oltre 180 lungometraggi prodotti. Abbiamo poi lanciato il Torino Film Lab Italia per fare da ponte tra l’industria italiana e quella internazionale in uno scambio internazionale. Un’iniziativa che ha portato al progetto Par Delà les Montagnes coprodotto Italia-Francia”.

Novità di quest’anno di TorinoFilmLab Italia è il Boost It Lab un nuovo programma intensivo che unisce produttori e registi che desiderano guardare al contesto internazionale per i loro progetti. Il 23 novembre saranno presentati gli otto lungometraggi selezionati di quest’anno, 4 italiani e 4 stranieri.

Tornano anche i Production days il 24 e 25 novembre per il sostengo delle case produttrici piemontesi che si svolgeranno all’interno dei sette giorni dell’Industry. Per metterle in contatto con i grandi decisori nazionali e internazionali.

Infine, il 25 novembre si terrà la festa del Torino Film Industry, come da tradizione al club Le Roi.

Per info e programma completo: https://www.torinofilmindustry.it/programma