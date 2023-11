A Nichelino nasce la "Studioteca" per i ragazzi che hanno problemi di apprendimento

Nichelino non vuole lasciare indietro nessuno, tanto meno i più piccoli che hanno problemi di apprendimento nei primi anni di scuola. Ed allora ecco nascere un servizio dedicato ai ragazzi delle scuole primarie, attraverso uno staff selezionato e specializzato che li potrà aiutare ed accompagnare nel loro percorso di studio.

Aiutare i ragazzi in difficoltà

Nasce con questo obiettivo la "Studioteca", per dare un supporto a coloro che sono in possesso di disturbi dell'apprendimento o con difficoltà diffuse di organizzazione del tempo scolastico e di mancanza di un metodo efficace. L'idea è di fornire loro gli strumenti utili ad acquisire una propria indipendenza nello studio e nello svolgimento dei compiti.

Appuntamento tutti i venerdì

I servizi partono entro la fine del mese di novembre, tutti i venerdì alle 17 e alle 19. L'attività è gestita dall'associazione Oltre Aps, in collaborazione con l'assessorato all'Istruzione di Nichelino guidato da Alessandro Azzolina, con appuntamenti presso il circolo Primo Maggio in via San Francesco d'Assisi 56.