Solo, abbandonato e diventato il wc dei piccioni: il triste destino di uno dei monopattini in sharing [FOTO]

Solo, abbandonato in un angolo di strada, tra un quadro elettrico e un palo che sorregge un cartello stradale. E' triste il destino di un monopattino in sharing segnalatoci da un lettore.



La testimonianza ci arriva da via Pacinotti, in pieno quartiere San Donato. E le immagini non lasciano spazio a grandi interpretazioni. Il mezzo, forse inutilizzabile perché danneggiato, deve essere fermo lì da parecchio tempo, visto che i piccioni lo hanno trasformato in un vero e proprio wc a cielo aperto, bersagliandolo ripetutamente insieme ai metri di marciapiede intorno.



Un vero peccato, segno del lato negativo dello sharing che ormai da anni sta diventando un compagno di strada abituale nelle grandi città, con Torino che non fa eccezione.