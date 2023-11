Alle Atp Finals di Torino è il giorno di Sinner-Rune: l'azzurro può diventare l'Alberto Tomba della racchetta

Ieri le vittorie in due set di Alcaraz e Medvedev rispettivamente su Rublev e Zverev nel Girone Rosso, oggi tocca ai campioni del Gruppo Verde. E con ancora negli occhi e nel cuore lo spettacolo, le emozioni e le grandi giocate regalate martedì sera dalla sfida vinta contro Nole Djokovic, oggi Torino vive la lunga attesa per la sfida delle 21 contro Holger Rune che può proiettare Jannik Sinner alla qualificazione alle semifinali delle Atp Finals.

Intanto il 22enne altoatesino è già diventato l'unico italiano della storia ad avere vinto due partite nella stessa edizione di quelli che un tempo erano i Masters di fine stagione e stasera può diventare il primo azzurro ad andare oltre la fase a gironi, arrivando a giocarsi la vittoria nelle due giornate finali del torneo.

Altro tutto esaurito al Pala Alpitour

Il Pala Alpitour farà registrare l'ennesimo tutto esaurito di questa edizione da record e c'è da credere che, dopo il boom di ascolti tv dell'altro giorno, la partita con il danese Holger Rune saprà regalare altri numeri importantissimi, a testimonianza di questa nuova era d'oro del tennis italiano, dopo tanto troppo tempo vissuto ai margini, una volta archiviata l'epoca di Barazzutti e Panatta.

E proprio il grande Adriano, oggi commentatore tv delle Finals sulla Rai, ieri ha incontrato Sinner nella lounge di Intesa Sanpaolo, a margine di uno degli eventi organizzati a margine del grande appuntamento tennistico.

Sinner l'Alberto Tomba della racchetta

Complice l'evento delle Atp Finals, adesso il tennis è tornato di moda, dimenticando il rischio di essere scavalcato dal padel, con Sinner che potrebbe diventare per questo sport quello che Alberto Tomba fu per lo sci nel suo decennio magico. Non a caso, oggi il tennista azzurro è ricercato da media e sponsor come capitava con l'Albertone nazionale nei suoi anni ruggenti e come non succede neppure con molti protagonisti del calcio, che pure in Italia continua a dettare legge.

Esame di maturità contro Rune

Contro l'allievo di Boris Becker, però, si annuncia un'altra sfida tiratissima per Sinner, chiamato ad una sorta di prova del nove, di esame di maturità per dire di essere davvero entrato nel Gotha del tennis mondiale. Rune ha ancora la possibilità di qualificarsi a sua volta, è giovane ed affamato come il nostro azzurro, essendo arrivato in grandi condizioni di forma al finale di stagione, come testimoniato dal recente torneo di Parigi Bercy e dalla tiratissima sfida per di misura contro Djokovic al debutto.

Qualificazione, tutte le combinazioni

A Sinner serve vincere un set per avere la certezza aritmetica del passaggio del turno e con esso il primo posto nel Girone Verde. Una sconfitta per 2-0, se abbinata ad una vittoria di Djokovic con identico punteggio nel match del pomeriggio col polacco Hurkacz (che prenderà il posto dell'infortunato Stefanos Tsitsipas) porterebbe i tre giocatori tutti a quota due successi e una sconfitta. Ma la differenza set premierebbe i rivali dell'azzurro, che si troverebbero 5-3 contro il 4-3 di Sinner.

Nessuno, però, vuole pensare all'ipotesi peggiore: il Sinner che ha vinto e regalato momenti di tennis sublime contro il numero uno del mondo, che ha perso un solo turno di servizio in due partite alle Finals non vuole fermarsi proprio sul più bello. E con lui Torino e tutta l'Italia che lo seguono con grande tifo e partecipazione.