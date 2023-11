Grugliasco, in dirittura d'arrivo i lavori di asfaltatura in via Andrea Costa

Termineranno una settimana prima del cronoprogramma previsto, i lavori per la riasfaltatura di via Andrea Costa, a borgata Santa Maria, tra viale Leon Tron e via Latina, al confine con la città di Collegno.

Una decisione presa al fine di ridurre al minimo i disagi per la viabilità e per la popolazione. I lavori di asfaltatura, infatti, saranno tutti concentrati in questi giorni, fino a venerdì 17 novembre, implementando le squadre operative e terminando entro sabato 18 novembre, chiudendo al traffico la via giovedì 16 e venerdì 17 novembre, dalle 7 alle 20, il tratto da viale Echirolles a via Latina.