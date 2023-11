La Federtennis prima a mappare gli atleti con l'Intelligenza Artificiale grazie ad una starp up del Politecnico

Mega banca dati

Grazie all'IA il gruppo ha elaborato i dati raccolti in migliaia di partite, esaminando i movimenti della racchetta, della pallina e del gesto del singolo sportivo. Il risultato, come ha spiegato oggi Vincenzo Carnevali (CEO di Hypertennis S.r.l.) durante l'incontro promosso dalla Camera di Commercio a Casa Gusto nell'ambito delle Atp Finals , è la creazione di una mega banca dati a cui potranno accedere i singoli atleti ed allenatori.

Prima a mappare movimento tennistico

" La Fitp - ha chiarito - sarà la prima federazione a mappare il movimento tennistico con dati oggettivi e puntuali, non da un punto di vista soggettivo ". Ad intervenire nel dibattito anche l'avvocato Saraceno, che ha parlato delle norme che tutelano il diritto d'autore e industriale per l'Intelligenza Artificiale.

Oltre 4 mila aziende

La Camera di Commercio, nell'ambito degli incontri promossi per le Atp Finals, ha mappato gli aspetti economici dello sport. Sono oltre 4mila in Piemonte le imprese della filiera sportiva a cui si possono aggiungere altre 1.356 unità locali, con sede in regione o in Italia: insieme rappresentano il 7,2% del totale italiano.

Quella dello sport è una filiera composita, che racchiude in sé numerosi mestieri diversi, dalla produzione di articoli sportivi alla conduzione di scuole e corsi, fino alla gestione di impianti e palestre. Il 18,5% del totale è rappresentato da imprese femminili e il 9,5% da imprese gestite da under 35.