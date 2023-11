La raccolta firme per una Vanchiglia più accessibile e sicura arriva in Commissione. Foglietta: "È nel nostro interesse risolvere"

Vanchiglia è difficilmente accessibile per chi è in sedia a rotelle ma non solo: anche genitori con i passeggini e persone anziane sono in difficoltà a camminare sui marciapiedi del quartiere. La richiesta dei residenti al Comune, tramite una raccolta firme, è infatti quella di dotare i marciapiedi di scivoli e discese per chi necessita della carrozzina o chi ha difficoltà motorie.



La petizione è giunta oggi in commissione, dove alcuni cittadini firmatari l'hanno esposta di fronte ai consiglieri e all'assessora alla viabilità Chiara Foglietta. "La petizione riguarda tutti - ha spiegato un residente - perché oltre all'assenza degli scivoli, i marciapiedi sono molto rovinati e ci sono spesso incidenti. Inoltre su via Santa Giulia i locali che hanno dehors tengono anche i tavolini sul marciapiede, rendendo difficoltoso il passaggio a piedi".



Foglietta ha quindi descritto i lavori necessari per ogni via indicata nella petizione, visto che in alcuni casi la presenza di incroci, binari del tram o la larghezza del marciapiede rendono necessari interventi maggiori, a causa del poco spazio per poter costruire uno scivolo. "Per i lavori non riusciremo a fare tutto subito - ha commentato - ma sulla messa in sicurezza degli incroci e sull'abbattimento delle barriere architettoniche è interesse dell'amministrazione risolvere i problemi, trovando i fondi appena possibile".