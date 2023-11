Al Folkclub, doppio appuntamento con Cristiano Godano e Alfonso Losa

Doppio appuntamento concertistico questo weekend per il Folkclub.

Venerdì 17 novembre alle ore 21.30 è la volta di Cristiano Godano. Da oltre un decennio, parallelamente alla sua attività di frontman dei Marlene Kuntz, band ‘cult’ dell’alt-rock italiano, Cristiano Godano appare di quando in quando in uno spettacolo in solitaria dal titolo “Parole e Musica”. Indispensabile in queste occasioni la presenza in sala di un interlocutore privilegiato, una sorta di ‘voce fuori campo’ (in questa occasione sarà Alberto Campo, navigato giornalista e critico musicale) che conduce il cantante attraverso un’articolata chiacchierata, ripercorrendo le fasi più salienti della sua carriera con incursioni nel mondo musicale e letterario, e che svela ai presenti chi è Cristiano Godano, mettendolo a nudo. Una nudità che lascia trasparire ancor di più la bellezza di parole e musica. Un concerto elegante, che affonda le radici nel graffio del passato, cucendogli addosso un nuovo abito su misura; uno spettacolo acustico, confidenziale, di grande intensità e intimità, nel corso del quale si alternano domande e risposte alla musica suonata e cantata. I brani più importanti, ma anche spazio a vicende e curiosità che riguardano la sua vita e la sua carriera. Cristiano rivisita il suo linguaggio poetico e musicale in chiave intima ed essenziale, voce e chitarra, illustrando ‘senza paracadute’ e ‘senza rete di protezione’ la propria poliedrica e unica storia artistica, approfondendo con grande consapevolezza temi pregni di significati e dando il giusto peso a ogni parola. Un appassionante tour, che ha in scaletta le pietre miliari del repertorio ultra-trentennale dei Marlene Kuntz ma anche i pezzi del suo primo album solista, “Mi ero perso il cuore”, pubblicato a fine giugno 2021 e co-prodotto con Gianni Maroccolo e Luca Rossi (Ustmamò), caratterizzato da sonorità folk e alternative country, in cui Godano esplora le sonorità dell’America rurale e ricerca inedite soluzioni poetiche.



Sabato 18 novembre ore 21.30 per la rassegna Tablò d'autore salgono sul palco Alfonso Losa con Jose Valencia e Juan Requena. La Rassegna Tablao d’autore, ideata nel 2004 da Arte y Flamenco, è dedicata a quella particolare forma di spettacolo che prevede esibizioni in solitario o in piccolissime formazioni di grandi nomi del flamenco, in contesti diversi dal grande teatro. L’idea è stata - e rimane - quella di presentare i tre elementi fondamentali del flamenco, il toque (ossia la chitarra), il cante (il canto) e il baile (la danza), offrendo agli aficionados performances autentiche, “pure”, proprio perché scevre di tutte quelle sovrastrutture necessarie quando invece si calcano i grandi palchi.

Con il desiderio di proseguire nella consolidata collaborazione, AYF & Folkclub decidono oggi di proporre ogni stagione questa serata particolare. In questa edizione 2023 saranno protagonisti tre grandi del baile, del cante e della musica. Al baile Alfonso Losa, artista che ha calcato i palcoscenici mondiali più prestigiosi. Bailaor e coreografo madrileño, artista dal sapore antiguo caratterizzato da una potenza peculiare e da una tecnica impeccabile finemente amalgamata da un gusto ritmico di altissimo livello, Losa è virtuoso del baile in tutti suoi aspetti; ineccepibile e irraggiungibile nella tecnica di zapateado, è considerato uno degli artisti di maggior rilevanza del panorama flamenco contemporaneo. Alfonso ci presenta un flamenco tradizionale e puro, dove tuttavia non manca una vena estremamente personale, caratteristica delle grandi figure di oggi.Sulle tablas del Folkclub si alterneranno bailes individuali e momenti di cante e musica con l’apporto in questa edizione di due grandissimi musicos: al cante una meravigliosa novità, Jose Valencia, voce unica, artista che AYF e FolkClub inseguono da tempo, cantaor di potenza e fiamencura ineguagliabile, che accompagna esclusivamente le figure più prestigiose del panorama flamenco attuale; al toque un richiesto e atteso ritorno, Juan Requena, chitarrista potente e al contempo di una eleganza e raffinatezza rare, eclettico e dunque tra i più esperti nell’accompagnamento del flamenco in tablao come in grandi produzioni teatrali. Per info: www.folkclub.it