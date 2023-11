Venaria Reale nominata Città Europea dello Sport 2025

Questo riconoscimento, attribuito da ACES Europa, celebra l'impegno e la dedizione della città nel promuovere lo sport come mezzo di salute, integrazione sociale, educazione e rispetto, in linea con gli ideali e gli obiettivi di ACES Europa.

“Apprendiamo con gioia la scelta di ACES di nominare Venaria Reale come Città Europea dello Sport - commenta il Consigliere Regionale del Gruppo Lega Salvini Piemonte, Andrea Cerutti-. Questo è il risultato tangibile dell'eccellente lavoro svolto dalla Giunta Comunale nell'ambito dello sport negli ultimi tre anni. È un vero motivo di orgoglio per me, in qualità di venariese, vedere come il nostro continuo impegno sul territorio abbia portato a questo risultato. La nostra città può ora vantare questo titolo, simbolo di un lavoro incessante che continueremo a perseguire per il bene del nostro territorio. Questo è solo l'inizio di un cammino di successo e di crescita nel campo dello sport”.