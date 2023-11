Alle Ogr Torino, The Final Set: il closing party ufficiale delle Nitto ATP Finals

In occasione delle Nitto ATP Finals, torneo professionistico di tennis fra i più importanti dell'anno, le OGR Torino ospitano una serie di attività che andranno ad accompagnare le due giornate finali della manifestazione.



Sabato 18 novembre, dalle 11 alle 18.30, la suggestiva Sala Fucine ospiterà due campi da mini tennis e quattro da tennis tavolo, per accogliere una tappa aggiuntiva dell’iniziativa Tennis in Città, che ha portato l’entusiasmo delle Nitto ATP Finals nelle piazze e parchi cittadini, già dalla sua prima tappa nel mese di settembre. Insegnanti e fiduciari di entrambe le discipline saranno a disposizione del pubblico per giocare insieme. Sarà inoltre possibile assistere alle partite sugli schermi posizionati in Sala. La giornata sarà animata dalle mascotte ufficiali delle Nitto ATP Finals e il pubblico sarà invitato a farsi scattare delle foto sui fondali brandizzati posizionati in Sala per l'occasione.



Domenica 19 novembre, a partire dalle 18 e fino a mezzanotte, The Final Set - Closing Party ufficiale delle Nitto ATP Finals: cocktail bar and light dinner by Snodo, la proiezione della finale del torneo sui maxischermi in Sala Fucine e a seguire DJ set e visual art a cura di Movement.

In consolle Fleur Shore b2b Prunk, Shermanology e Youniverse. I biglietti sono disponibili su ogrtorino.it e presso la biglietteria OGR.



L’iniziativa è un progetto delle OGR Torino e Movement, con il sostegno della Camera di Commercio di Torino, in collaborazione con ATP, FITP, con il supporto della Città di Torino, della Regione Piemonte e di Turismo Torino.



Per info: https://ogrtorino.it/