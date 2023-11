Sanità, lavoro e trasporti. Ma anche "Cirio il tempo è scaduto": nel Pd parte la corsa alle Regionali 2024

A circa sei mesi dalle Regionali, per le strade di Torino e provincia è già partita la campagna elettorale. Se nel capoluogo piemontese sono apparsi - nei tabelloni e sui bus - i manifesti degli esponenti di Fratelli d'Italia Maurizio Marrone e Roberto Ravello, una parte del Partito Democratico ha scelto la Città Metropolitana.

Avetta: "Manifesto segna presenza"

È il caso del consigliere dem Alberto Avetta : i poster con il suo volto sono stati affissi ad Ivrea e diversi comuni del Canavese. Suo territorio d'origine e da sempre bacino elettorale. " In questa vita sempre più virtuale - spiega Avetta - , il manifesto tradizionale piace ancora. Serve a segnare una presenza, del candidato e del partito ".

Sarno: "Cirio il tempo è scaduto"

Chi invece, fin dall'inizio del mandato, ha scelto il manifesto per comunicare il suo operato è il collega Diego Sarno. "Sono 4 anni - chiarisce l'esponente dem - che faccio comunicazione pubblica amministrativa/ politica sul mio lavoro in Regione". Una modalità scelta per rendicontare l'attività svolta a Palazzo Lascaris, a cui si affiancano anche i volantini.