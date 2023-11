Pomeriggio di cortei a Torino: pro Palestina, contro le spese militari e per i diritti delle persone trans [FOTO]

Un corteo contro le spese militari, in vista della nuova edizione dei Aerospace & Defense Meetings che si terrà entro fine mese all'Oval del Lingotto, una manifestazione per testimoniare vicinanza alla Palestina e una marcia per rivendicare i diritti delle persone transessuali. E' un pomeriggio decisamente denso, quello che sta vivendo Torino in queste ore. Una condizione accompagnata da un buon meteo, ma anche da preoccupazioni dopo i disordini che hanno scandito le recenti manifestazioni di piazza. E che hanno fatto alzare l'attenzione delle istituzioni e delle forze dell'ordine.



Il corteo antimilitarista è partito da corso Giulio Cesare, mentre quello pro Palestina muoveva da piazza XVIII dicembre. Piazza Arbarello, invece, per la manifestazione per i diritti delle persone trans. Il primo di questi, in particolare, promosso dall’Assemblea Antimilitarista, è nato con "l’obiettivo di far uscire dall’opacità il grande mercato delle armi da guerra aerospaziali che si terrà all’Oval a fine mese, quando le maggiori industrie del settore a livello mondiale, i rappresentanti di governi, forze armate e compagnie di contractor faranno buoni affari, in una serie di incontri rigorosamente chiusi al pubblico".