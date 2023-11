Perché il 2024 potrebbe essere un buon anno per le criptovalute

Complessivamente, il 2023 è stato un buon anno per le criptovalute. Diversi asset si sono ripresi dal crollo del mercato del 2022, inoltre nuove criptovalute come Pepe Coin hanno permesso ad alcuni trader di guadagnare cifre elevate con piccoli investimenti.

Tuttavia, gli analisti ritengono che il 2024 sarà un anno migliore, grazie all’approvazione degli ETF Spot Bitcoin e a progetti innovativi come Bitcoin Minetrix che possono rendere il cloud mining più accessibile.

Bitcoin e gli ETF Spot

La community cripto è in trepidante attesa dell’approvazione degli ETF Spot da parte della SEC. L’ente statunitense non ha ancora espresso un verdetto, ma secondo gli analisti questo dovrebbe arrivare tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024.

Richiesti da Blackrock e altri importanti asset manager, gli ETF Spot possono far crescere esponenzialmente il valore dell’asset, permettendo di investire in Bitcoin tramite i metodi della finanza tradizionale.

Questo può portare gli investitori esterni al mercato delle criptovalute a comprare Bitcoin, riducendone la volatilità e aumentando la fiducia da parte dei singoli e delle istituzioni.

Halving del Bitcoin

La crescita del Bitcoin può spingere le altre criptovalute consolidate, così come i nuovi token lanciati sul mercato, generando una fase rialzista.

L’halving del Bitcoin previsto per la primavera del 2024 dimezzerà le ricompense per il mining, riducendo l’offerta di BTC sul mercato e aumentando la domanda.

La riduzione delle ricompense può costringere i miner con attrezzature obsolete ad abbandonare la rete, cedendo il posto a singoli utenti o servizi con un hardware aggiornato, meno impattante sui consumi.

La combinazione tra l’halving e l’approvazione degli ETF Spot può portare il Bitcoin a crescere nel 2024, fino a superare i 45.000 dollari. Le previsioni più ottimiste vedono la criptovaluta arrivare a 60.000 dollari.

Bitcoin Minetrix

Bitcoin Minetrix è uno dei progetti più promettenti del momento. Si tratta di una piattaforma di cloud mining, basata sullo staking del token nativo BTCMTX, attualmente venduto in presale a 0,0117 dollari.

La presale di Bitcoin Minetrix ha attirato l’interesse degli investitori, raccogliendo più di 4,1 milioni di dollari.

In generale, il cloud mining consente agli utenti di partecipare al mining del Bitcoin noleggiando l’hardware a distanza. L’hashrate, ovvero la potenza di calcolo per il mining, viene generato tramite il pagamento di una determinata cifra.

L’inconveniente dei servizi di cloud mining è che spesso presentano contratti vincolanti, poco convenienti per gli utenti data la volatilità del Bitcoin.

Bitcoin Minetrix propone un sistema flessibile e accessibile, tramite lo Stake-To-Earn. Questa meccanica consente di mettere in stake i BTCMTX acquistati, per ottenere in cambio dei crediti di mining sotto forma di token ERC-20 non scambiabili. L’hashrate per il mining del BTC si otterrà bruciando questi crediti.

Il servizio non prevede alcun contratto, inoltre i titolari del BTCMTX ne saranno i pieni proprietari, quindi potranno mettere in stake, vendere e prelevare i loro token in qualsiasi momento, senza l’intervento di terzi.

Al momento, Bitcoin Minetrix non è attivo in quanto si trova ancora in fase di presale. Il team conta di raccogliere 15 milioni di dollari per poter allestire il servizio di cloud mining e abilitare la meccanica Stake-To-Mine.

Tuttavia, lo staking è stato abilitato sin dalla presale, in modo da consentire agli investitori di ottenere ricompense passive in BTCMTX, con un APY attuale al 144%. Inoltre, tramite il sito ufficiale della presale è possibile partecipare a un Minedrop di 30.000 dollari in BTCMTX che verranno divisi tra i dieci vincitori dell’estrazione.

In generale, gli analisti ritengono che il BTCMTX possa crescere al lancio, trainato dall’aumento di valore del Bitcoin.

Se il team di sviluppo riuscirà a seguire le tappe della roadmap e creare la piattaforma di cloud mining, allora Bitcoin Minetrix potrebbe effettivamente rivoluzionare il mining e diventare una delle criptovalute migliori del 2024.

