Da Linus di Radio Deejay a Cuadrado e Antonio Conte: onda arancione per Sinner al Pala Alpitour [FOTO]

"È impossibile - ha spiegato Conte - fare un pronotisco: la cosa importante è che la partita sia bella e ci emozioni". "Stimo Djokovic, - ha aggiunto -, ma Sinner è il nuovo che avanza". Al Pala Alpitour anche l'anima di radio Deejay, Linus, che ha detto all'indirizzo di Sinner: "In bocca al lupo porta sfiga. Gioca come hai imparato a fare".

Smessa per un attimo la tradizionale eleganza, ha indossato la maglietta arancione anche Franca Fagioli, che dirige il Dipartimento Patologia e cura del bambino all'ospedale Regina Margherita. Al Pala Alpitour anche la neo Miss Italia Francesca Bergesio insieme al padre, il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio. "Cosa mi piace di lui? - ha commentato Francesca - Il fatto che sia un ragazzo umile ed equilibrato anche in campo, l'umiltà vince sempre. Non l'ho mai incontrato, spero di conoscerlo presto".