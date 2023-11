Al parco culturale Le Serre di Grugliasco "Dona un albero" per una città più verde

Si terrà martedì 21 novembre, alle ore 16.30, presso il Parco Culturale Le Serre di Grugliasco, in via Tiziano Lanza 31, la seconda cerimonia di inaugurazione del progetto “Dona un albero”.

La scelta delle specie è stata effettuata dall’agronoma Laura Tamburelli, che le ha selezionate in base a vari criteri ambientali (resistenza all’inquinamento, minori attacchi di parassiti, ridotta o nulla azione scatenante di reazioni allergiche ecc.), dando importanza anche alla zona di piantumazione e al numero di esemplari. Il tutto per permettere alle nuove piante la migliore esposizione, distanza e compatibilità con le altre già presenti nel parco.

Sarà proprio Laura Tamburelli ad accompagnare in una breve passeggiata i partecipanti alla cerimonia di inaugurazione di “Dona un albero”, un’occasione per vedere i nuovi esemplari messi a dimora e per conoscerli più da vicino grazie alle sue interessanti descrizioni.