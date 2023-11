Club 84, pubblicato il bando per la concessione: addio alla discoteca, sarà un chiosco

Dopo le ruspe, lo storico Club 84 cerca una nuova vita: il Comune di Torino ha pubblicato infatti il bando per la concessione del locale in corso Massimo d'Azeglio n.9. Ma con un'unica certezza: non sarà più una discoteca, ma un bar/chiosco. Per presentare un'offerta, per questo pezzo di storia notturna della città, c'è tempo fino al 14 dicembre.

25 febbraio ultima festa

Lo scorso 25 febbraio si è tenuta l'ultima festa all'interno del locale del Valentino, che oggi è un cantiere a cielo aperto. Pochi giorni dopo il dj set finale, sono entrati in azione gli operai con i macchinari, che hanno demolito gli abusi edilizi tollerati per decenni.

36mila euro l'anno

E così dei circa 900 metri quadrati di piste da ballo e spazio cocktail, sono rimasti appena 160 mq. Troppo pochi per una discoteca "Ad oggi - si legge nel bando di Palazzo Civico - l’immobile si presenta come un volume aperto su tre lati, di forma rettangolare, sviluppato lungo il corso Massimo d’Azeglio, ad un solo piano fuori terra e con copertura piana e soletta poggiata su cinque pilastrini verso l’interno, le cui superfici definitive potranno essere desunte e verificate in loco ad avvenuta aggiudicazione".

Al momento non è possibile attestare la regolarità edilizia integrale della struttura attuale. Il canone annuale da versare al Comune è di 36 mila euro. All'interno potrà essere realizzato un bar/ristorante, con una piccola zona dedicata al djset: vietati gli ampliamenti.