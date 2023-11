Chieri inserisce nel regolamento comunale il Daspo Urbano

"Ci sono voluti sei anni di impegno fuori e dentro il Consiglio, con interrogazioni, mozioni, raccolta firme e l'organizzazione di comitati per la sicurezza, ma alla fine ho ottenuto il risultato che speravo: far capire all'Amministrazione l'importanza del Daspo Urbano e ieri sera, in Commissione, è stata proposta la modifica al regolamento di Polizia Urbana con l’introduzione degli articoli 40 quinques e 40 sexies che di fatto recepiscono lo strumento messo a disposizione dal decreto-legge 20 febbraio 2017 n. 14 (Decreto Minniti). Uno strumento che permette di allontanare le persone che commettono illegalità da determinati luoghi della città", dichiara la consigliera comunale di Progetto per Chieri - Salviamo insieme l'ospedale Rachele Sacco.

"L’ho sempre ritenuto un valido strumento per le forze dell’Ordine e per l’Amministrazione. Grazie a queste modifiche si potranno arginare i dilaganti fenomeni di vandalismo, spaccio, baby gang e in generale i problemi di pubblica sicurezza che affliggono Chieri da diversi anni. Sono molto soddisfatta di questo primo passo, anche se al momento ha dei limiti di applicazione sul territorio comunale, inoltre la modifica dovrà essere approvata in Consiglio, dove spero che finalmente venga accolta e accettata dalla maggioranza, che aprano gli occhi sulla necessità di dotarsi di questo strumento per il bene e la sicurezza dei chieresi".

"La ritengo una vittoria per tutti, il frutto del mio impegno e della determinazione con la quale in questi anni ho portato avanti questa battaglia per la sicurezza e l’ordine pubblico a Chieri", conclude Sacco.