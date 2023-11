La cooperativa sociale Gruppo Arco si prepara a celebrare i suoi primi 30 anni

La cooperativa sociale Gruppo Arco celebra tre decenni di attività nella città di Torino e nella prima cintura con un evento che si terrà il 23 novembre presso la sede di Via Capriolo 18, dalle ore 9 alle ore 13: un modo per festeggiare trent’anni provando a immaginare le nuove sfide del futuro.

All’iniziativa parteciperanno per i saluti istituzionali Stefano Lo Russo, Alessandro Svaluto Ferro, Fratel Gabriele Di Giovanni, Franco Ripa, Jacopo Suppo, Alberto Anfossi, Anna Maria Di Mascio.

La riflessione si svilupperà attraverso due tavole rotonde aventi come tema centrale le “Generazioni Smarrite”

1° Sessione: Adolescenti, giovani e la fatica del vivere Introduce e modera: Marina Lomunno; Intervengono: Luciano Squillaci, Orazio Pirro, Damiano Lembo, Nadia Gennari.

2° Sessione: Costruire Comunità Educanti e solidarietà tra generazioni Introduce e modera: Stefano Tallia; Intervengono: Claudia Fiaschi, Monica Lo Cascio, Salvatore Rao, Ileana Leardini.

Gruppo Arco è oggi una Società Cooperativa Sociale, anche Impresa Sociale. La sua attività nasce nel 1993 dalla volontà dei soci fondatori, laici e religiosi, di rispondere alle esigenze di contrasto al disagio dei giovani attraverso l’attivazione di strutture e servizi volti al recupero e reinserimento sociale nell’ambito delle dipendenze.

La Presidente Susanna Riva ricorda come «Nell’arco di questi 30 anni la città di Torino si è trasformata, sia dal punto di vista urbanistico che sociale: molti quartieri sono stati riqualificati cambiando la propria morfologia sociale, relazione e identitaria» tuttavia, «esistono ancora fasce della popolazione “smarrite” che vivono in una realtà dove le reti, i legami e i riferimenti si fanno più sottili, le povertà economiche o di relazioni rendono difficile immaginare il futuro, ancora di più se lo si fa da soli».

Come la Città anche Gruppo Arco, con il costante sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT, si è trasformato cercando di leggere i nuovi bisogni, misurandosi con sfide impegnative: dall’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, al lavoro in carcere, ai più recenti sostegni alle famiglie e all’abitare, oltre alla costruzione di percorsi di salute e di azioni di contrasto alle solitudini degli anziani.