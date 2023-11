A Santena, una panchina rossa contro la violenza sulle donne nella sede della Croce Rossa

Una panchina rossa contro la violenza sulle donne nella sede della Cri di Santena. In occasione della Giornata contro la Violenza sulle donne, sabato 25 novembre 2023, alle ore 15, a Santena sarà installata un’altra Panchina Rossa, un importante simbolo contro la violenza sulle donne, un progetto nato nel 2019 dagli Stati generali delle donne. L'evento si terrà presso nella sede della CRI in via Napoli 9, e sarà un momento di riflessione e impegno nella lotta contro questo grave problema sociale.

«La Panchina Rossa è un'iniziativa che mira a sensibilizzare la comunità sull'importanza di contrastare la violenza di genere e a promuovere un ambiente di sicurezza e supporto per le donne. - spiega Alessia Perrone assessore alle Politiche Sociali del Comune di Santena - Questo simbolo diventa un punto di incontro per il dialogo e l'azione contro la violenza, un segno tangibile dell'impegno collettivo per un futuro senza abusi».

All'inaugurazione interverranno il presidente della Cri di Santena, Vanessa Venturi, il Sindaco Roberto Ghio e l'amministrazione comunale. «Sarà un'occasione per unire le forze e ribadire il nostro impegno a combattere la violenza di genere - sottolinea il Sindaco.

Durante la cerimonia, sarà letto il brano "Donne in Rinascita", un'opera che mira a ispirare speranza e forza nelle donne che hanno vissuto situazioni difficili. «Questo momento emotivo ci ricorderà la resilienza delle donne e la necessità di sostenerle nel percorso di rinascita», continua il Sindaco.

Inoltre, l'Associazione ARED terrà una lezione di autodifesa, un'opportunità per le donne di acquisire conoscenze pratiche per proteggere sé stesse e per promuovere la consapevolezza sulla necessità di sviluppare competenze di autodifesa.