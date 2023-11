Ambulanti dalla malattia facile, in realtà lavoravano in altri Comuni: a Bardonecchia ecco i "furbetti" del certificato medico

Si davano malati, presentando un certificato medico falso, per mantenere il posto al mercato settimanale di Bardonecchia (che si tiene nella piazza del Borgo Nuovo). In realtà, erano sani e pimpanti, ma impegnati in altri mercati che si tenevano lo stesso giorno in altri Comuni.



La Polizia Locale di Bardonecchia ha però smascherato e sanzionato quelli che sono stati ribattezzati come i "furbetti del certificato medico facile". Adesso rischiano la revoca del titolo autorizzativo.