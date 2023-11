Da piazza Castello alla Reggia di Venaria, dal 13 al 15 settembre torna il Salone dell'Auto: "Gratis e diffuso"

Un ritorno segnato da diverse novità: la prima è che la kermesse automobilistica lascia il parco del Valentino e invade il centro del capoluogo piemontese, ma non solo. " Il Valentino - ha commentato il presidente del Salone Auto Torino Andrea Levy - era una bellissima location, ma il tempo passa e e si evolve: abbiamo pensato ad un format diverso, diffuso in città e provincia". "Cercheremo - ha aggiunto - di coinvolgere le miglior location del territorio. Sarà un evento nazionale e ci sono tutti i presupposti perchè sia innovativo ".

Salone Auto Torino 2024 sarà una passeggiata all’aperto, che da piazza Carlo Felice porterà i visitatori in piazza Castello e in piazzetta Reale, tra i modelli che raccontano l’evoluzione della tecnologia automotive: gli appassionati potranno conoscere le novità a zero emissioni delle case automobilistiche e provarle nel percorso test drive cittadino, di scoprire tutte le motorizzazioni alternative più sostenibili e di testarle in un secondo percorso in viabilità ordinaria. Presenti poi i capolavori disegnati dai grandi carrozzieri e delle supercar e hypercar da sogno.

Ingresso gratuito

L'ingresso sarà gratuito con un biglietto elettronico, il Free Pass Salone, che ai suoi possessori darà la possibilità di accedere a diverse iniziative della manifestazione, prima fra tutte la possibilità di effettuare i test drive degli ultimi modelli messi a disposizione dalle case automobilistiche. Previste poi convenzioni per treni e pullman per arrivare a Torino. Dal punto di vista economico avrà un costo di un milione e mezzo di euro, di cui 250mila euro di stanziamenti dalla Regione.

Torino e auto binomio