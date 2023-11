Grugliasco, la cena del povero occasione per aiutare le famiglie dei dipendenti Lear

La cena non si pagava, ma per partecipare si dovevano portare prodotti alimentari non deteriorabili e soprattutto prodotti per l’igiene del corpo e della casa da dare ai poveri

Una cena semplice con pasta e fagioli, a ingresso gratuito. Tutti i partecipanti hanno portato principalmente alimenti non deteriorabili, ma anche prodotti per l’igiene del corpo e della casa da destinare ai lavoratori della Lear, azienda grugliachese in crisi. Oltre 30 scatoloni che hanno riempito momentaneamente i locali dello Spi di Grugliasco, in via Perotti.