Nel parco del Sabiuné di Chivasso scongiurato l’abbattimento di un pioppo ultracinquantenario

Nel parco del Sabiuné di Chivasso, l’abbattimento di un pioppo ultracinquantenario è stato scongiurato grazie ad un intervento di consolidamento arboreo nell’ambito delle cure colturali disposte dall’amministrazione comunale.

L’albero, dopo perizie fitostatiche, era risultato compromesso da un attacco batterico. Per preservarne l’esistenza, senza mettere a rischio l’incolumità dei fruitori dell’area verde chivassese, gli operatori forestali incaricati dall’Ufficio tecnico comunale hanno approntato un’operazione avviata con una potatura verde di alleggerimento della chioma senza alterareil sistema fisiologico dell’albero.

Suggestivo, quanto necessario, si è rivelato l’intervento seguente di treeclimbing ad oltre 20 metri di altezza: una tecnica di arrampicata che consente di accedere alla chioma dell'albero e muoversi in sicurezza, passando da un ramo all'altro imbragati al suo interno. In questo modo, sono stati installati cavi di tipo dinamico per ridurre significativamente il rischio residuale arboreo.

"La volontà della nostra amministrazione, di tutelare il patrimonio verde della nostra città – ha commentato l’assessore all’Ambiente Fabrizio Debernardi -, passa anche attraverso un'operazione complessa come questa. Questo pioppo è l'immagine plastica di questa volontà. Abbiamo scongiurato il suo abbattimento e la sua vita ci garantirà, speriamo ancora per molti anni, i suoi benefici".

Intanto da oggi, nella settimana in cui ricorre la Giornata nazionale degli Alberi, il verde urbano si arricchirà di nuove piante grazie alle piantumazioni previste nel giardino “Federico Guala”, nell’area gioco diffusa della biblioteca Movimente, nella scuola dell’infanzia “Alessandro Dasso”.