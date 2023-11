Palazzo Lascaris ricorda Giulia Cecchettin: "Silenzio in memoria di ogni donna a cui è stata tolta la vita"

"Mi è partito lo schiaffo. In questo periodo sono stressato". "Per te cambierò". "Mi hai fatto arrabbiare... Domani ti porto fuori a cena". Sono queste alcune delle frasi della mostra "Non crederci" promossa da Progetto SOS Donna, che punta ad accendere un faro contro la violenza sulle donne. Esternazioni tipiche degli uomini "aguzzini" riportate su dieci pannelli, curati dalla scrittrice Laura Nosenzo e dall'artista Giorgia Sanlorenzo.