Quali sono i confini della violenza? Le iniziative di Unito per la giornata del 25 novembre

In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1999, l’Università di Torino anche quest’anno partecipa attivamente al processo di sensibilizzazione dell'opinione pubblica per eliminare la violenza contro le donne e, in una prospettiva più ampia, per promuovere la parità di genere.

Giovedì 23 novembre, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, nell’Aula Magna della Cavallerizza Reale (via Verdi 9, Torino) si terrà una giornata di studi dal titolo “I confini della violenza sessuale. Le percezioni del consenso”. Il convegno di quest’anno si propone di offrire una riflessione sul tema del consenso, oggetto di importanti campagne di sensibilizzazione alla violenza contro le donne nonché di riforme legislative in diversi Paesi che qualificano come stupro il sesso senza consenso, lasciando però aperte diverse questioni teoriche e pratiche. L’iniziativa è coordinata dai Comitati Unici di Garanzia (CUG) dell’Università di Torino e del Politecnico di Torino, in collaborazione con il CIRSDe - Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne e di Genere dell’Università di Torino.

Alla giornata partecipano Giulia Carluccio, Prorettrice dell’Università di Torino, Guido Saracco, Rettore del Politecnico di Torino, Paola Cassoni, Delegata del Rettore per l’inclusione, le pari opportunità e le politiche di genere dell’Università di Torino, Jacopo Rosatelli, Assessore alle Politiche Sociali, Diritti e Pari Opportunità della Città di Torino, Mia Caielli, Presidente del CUG UniTo, Tania Cerquitelli, Presidente del CUG PoliTo, Chiara Rollero, Direttrice del CIRSDe, Alessandra Degani e Valentin Dal Piccol, Rappresentanti delle e degli studenti CUG UniTo. I lavori saranno chiusi da Silvia Sandri, psicologa e psicoterapeuta, e Marco Pelissero, docente di diritto penale di UniTo, che nelle loro relazioni affronteranno il tema dell’autodeterminazione sessuale, e da Elena Bigotti, Consigliera di Fiducia dell’Università di Torino e Nicoletta Parvis, Consigliera di Fiducia del Politecnico di Torino.

Inoltre, durante il mese di novembre, anche quest’anno componenti del personale docente e ricercatore dell'Università di Torino dedicano una lezione al tema della violenza di genere, analizzandolo secondo la propria prospettiva disciplinare. Più di 100 lezioni in tutti i dipartimenti dell’Ateneo in cui verranno affrontati, tra gli altri, temi legati alla misoginia on line, alla violenza linguistica e agli stereotipi di genere. Per l’edizione di quest’anno hanno aderito 116 docenti attivi nelle più diverse discipline, dalla Psicologia al Diritto Internazionale, dalla Sociologia all’Informatica, dalla Semiotica alla Biologia.

Le lezioni si svolgeranno secondo il calendario pubblicato e aggiornato costantemente al seguente indirizzo: https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/comitato-unico-di-garanzia/progetti-e-attivita/giornata