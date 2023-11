Sabato 25 novembre anche Torino celebra Santa Cecilia, la Patrona della Musica

Sabato 25 novembre avranno luogo a Torino le Celebrazioni Nazionali della Festa di Santa Cecilia, Patrona della Musica, manifestazione organizzata da ANBIMA APS (Associazione Nazionale Bande Italiane Autonome), in collaborazione con il Pontificio Dicastero per l’Evangelizzazione. La manifestazione, istituita a Roma, da alcuni anni è itinerante per consentire alle bande di tutta Italia associate ad ANBIMA di partecipare a questo importante appuntamento.

La manifestazione coinvolgerà oltre 1.200 musicisti che si esibiranno nel corso della giornata.

La celebrazione della Festa Nazionale di Santa Cecilia sarà aperta alle ore 15.00 da una grande sfilata per le vie del centro storico di Torino (partenza da piazza CLN e percorso in piazza San Carlo – via Roma – piazza Castello – via Palazzo di Città – via XX Settembre – piazza San Giovanni) di oltre 1.300 persone tra musicisti, majorettes, labari associativi ed autorità.

Aprirà la sfilata la Banda Musicale del Corpo di Polizia Municipale della Città di Torino a cui seguiranno nove rappresentative formate dai musicisti delle bande presenti su tutto il territorio piemontese che saranno intervallate da gruppi majorettes.

Il secondo momento della Festa Nazionale di Santa Cecilia sarà la Messa nella Cattedrale di Torino alle ore 18.00. La celebrazione eucaristica sarà officiata S. E. R. Mons. Roberto Repole, Arcivescovo di Torino e Vescovo di Susa, e animata dalla Rappresentativa Bandistica Giovanile ANBIMA Torino, formazione che riunisce giovani strumentisti provenienti da tutta la Città Metropolitana di Torino, insieme ad una rappresentativa corale.

A conclusione della Festa Nazionale di Santa Cecilia, alle 21.00 all'Auditorium Rai “Arturo Toscanini”, si terrà un gran concerto eseguito dalla Banda Musicale Giovanile del Piemonte. Questa formazione musicale, che è composta da circa cento giovani musicisti provenienti da tutto il Piemonte, ha avuto il privilegio lo scorso 2 giugno di esibirsi in occasione della cerimonia di apertura straordinaria dei giardini del Palazzo del Quirinale con un concerto alla presenza del Presidente della Repubblica On. Sergio Mattarella.

La Banda Regionale affronterà un programma molto ricco e di ampio respiro: dai grandi classici della letteratura musicale italiana alle moderne composizioni di musica originale per banda e orchestra di fiati. L’ingresso al concerto è gratuito fino ad esaurimento posti, con prenotazione obbligataria.

Il dettaglio dell’iniziativa è consultabile alla pagina web https://www.anbima.it/santacecilia/

