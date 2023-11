Come creare un bot per il trading di criptovalute da zero su Cryptorobotics

Nel mondo moderno, l'automatizzazione del trading di criptovalute sta diventando un argomento sempre più rilevante per gli investitori e i trader. La piattaforma Cryptorobotics fornisce un marketplace e strumenti per creare bot di trading, consentendo di ottimizzare e strutturare il processo di investimento. Questo articolo fornisce una guida dettagliata sulla creazione di un bot di trading sulla piattaforma Cryptorobotics, offrendo una chiara comprensione del processo per tutti coloro che desiderano automatizzare la propria strategia di trading.

Come aggiungere la propria strategia di trading al marketplace di Cryptorobotics?

Se un trader di criptovalute ha una propria strategia, può automatizzarla sulla piattaforma CryptoRobotics creando un bot di trading.

Dopo un periodo di prova di 30 giorni, al trader viene data la possibilità non solo di utilizzare attivamente la propria strategia, ma anche di offrirla ad altri partecipanti della piattaforma a pagamento.

Per aggiungere la strategia al bot, è necessario andare nella sezione Algotrading. Quindi, nella sottosezione Robot di trading, selezionare l'opzione "Aggiungere strategia" che si trova nell'angolo in alto a destra dello schermo.

dopo aver premuto il pulsante, verrà visualizzata un'interfaccia per la modifica e la configurazione del proprio bot.

La gestione del bot è suddivisa in diverse sezioni. Nella sezione "Parametri principali", è possibile:

Impostare caratteristiche chiave come nome, immagine, borse collegate e criptovalute principali.

Configurare la trasmissione di segnali selezionando criteri per la loro ricezione e la creazione di richieste corrispondenti.

Nella sezione "Parametri aggiuntivi", sono disponibili i seguenti blocchi:

Impostazioni avanzate della strategia: qui è possibile integrare opzioni aggiuntive della strategia, come vincoli sul bilancio o livelli di profitto e perdita.

Visualizzazione delle impostazioni per gli utenti: definisce quali elementi saranno accessibili per la correzione da parte degli utenti durante la configurazione del bot.

Sezione descrittiva e avvisi: fornisce la possibilità di aggiungere una descrizione e una notifica sulla strategia selezionata.

Impostazione del prezzo: consente di impostare il costo del proprio bot per gli altri utenti.

Dopo aver completato tutte le impostazioni, il bot verrà visualizzato nella sezione "Tutti i robot".

Per presentare il proprio bot sulla piattaforma di trading di CryptoRobotics e guadagnare con la propria strategia, è necessario superare la moderazione in base ai criteri stabiliti.

Si tenga presente che la possibilità di creare bot di criptovalute è disponibile solo con l'acquisto di pacchetti PRO:

● Basic PRO consente di creare 1 crypto bot;

● Expert PRO offre la possibilità di creare fino a 5 crypto bot.

Come superare la moderazione al marketplace?

Dopo aver configurato tutti i parametri per il funzionamento del proprio bot, si consiglia di testare la strategia per 30 giorni. Per farlo, passa alla scheda "I miei robot", trova il robot desiderato e fa clic su "Gestione".

Come pubblicare il criptobot sul marketplace di Cryptorobotics?

Dopo aver testato la strategia per 30 giorni, attiva il pulsante "Gestione robot" nella sezione "Algotrading -> Robot di trading".

Il processo di creazione di un criptobot da zero

Successivamente, avrai accesso all'interfaccia di configurazione del suo robot. Nel blocco "Impostazioni di base", noterai lo stato del suo robot: "Personale". Per avviare la procedura di moderazione e successiva pubblicazione del suo robot sul marketplace, basta premere il pulsante "Voglio vendere questo robot".

Dopo aver completato le impostazioni, comparirà un modulo di richiesta. Dovrà:

Familiarizzare con le condizioni di pubblicazione del robot sul marketplace;

Indicare il suo @ su Telegram;

Lasciare una nota sulla tua strategia nel campo "Testo del messaggio" (ad esempio: "Voglio vendere il mio robot!");

Premere il pulsante "Invia messaggio".

Successivamente, riceverà una notifica di accettazione della sua richiesta. L'attesa della revisione della richiesta potrebbe richiedere fino a tre giorni lavorativi.

Una volta inviata la sua richiesta, un esperto del nostro team si metterà in contatto con te tramite Telegram per discutere i dettagli e prendere visione dei risultati delle attività del suo robot degli ultimi 30 giorni.

Durante l'attesa della decisione sulla tua richiesta, il suo robot sarà visualizzato con lo stato "In moderazione".

Quando le sue statistiche di trading soddisferanno gli standard di CryptoRobotics (inclusa la dimostrazione di efficacia per almeno 30 giorni e un rendimento del +1% mensile), lo stato del suo robot cambierà in "Commerciale".

Il passo successivo sarà superare la seconda fase di moderazione, rendendo il suo robot disponibile a un vasto pubblico sulla piattaforma. Per fare ciò, è necessario integrare i blocchi delle impostazioni del robot con le sezioni: Descrizione e disclaimer, nonché prezzo.

Passa alla sezione Descrizione e disclaimer.

Per inserire una descrizione o un disclaimer, basta premere il pulsante Modifica descrizione o Modifica disclaimer e inserire le informazioni necessarie nel campo del text editor per ciascuna lingua proposta (la versione in inglese è obbligatoria).

Una volta completato, premi il pulsante Salva.

Il passo successivo importante è impostare il prezzo per il tuo robot. Nella sezione Pricing, puoi definire il metodo di pagamento: Sottoscrizione o Profit-sharing.

Se scegli la Sottoscrizione, utilizza il pulsante + Aggiungi periodo, situato nell'angolo in alto a destra del blocco.

Quindi, determina il periodo di sottoscrizione tra quelli proposti (1, 3, 6, 12 mesi) e imposta il prezzo corrispondente. Ricorda che la commissione di Cryptorobotics è del 30% del prezzo che hai impostato, ma non inferiore a $7. L'importo visualizzato della tua ricompensa sarà visibile sotto il campo del prezzo. Se desideri, puoi aggiungere il prezzo per altri periodi o salvare immediatamente le modifiche.

Se scegli il Profit Sharing, comparirà un blocco con parametri aggiuntivi.

Seleziona il subaccount appropriato per i pagamenti. In caso di assenza, segui le istruzioni per crearne uno. Stabilisci il reddito mensile previsto in percentuale e indica la tua quota di profitto (non più del 25%). Cryptorobotics trattiene il 10%.

Concludendo il processo, torna alla sezione Impostazioni di base e utilizza il pulsante Aggiungi robot al marketplace.

Successivamente, comparirà una finestra di conferma. Premi semplicemente Conferma. La revisione della sua richiesta richiederà fino a tre giorni lavorativi.

Durante la verifica, il suo robot avrà lo stato "In viaggio verso il marketplace".

Dopo che la moderazione è completata, nella scheda del suo robot apparirà lo stato "In vendita".

Infine, il tuo robot sarà visibile in Algotrading -> Robor di trading -> Tutti i robot, offrendo l'accesso alla sottoscrizione a tutti i partecipanti della piattaforma Cryptorobotics.