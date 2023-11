Da Torino ai cieli europei, Leonardo vende un secondo C-27J Spartan alla Slovenia

Nuova acquisizione da parte della Slovenia per quanto riguarda un velivolo Leonardo fatto a Torino. Si tratta infatti del secondo "C-27J Spartan", che con questo ulteriore contratto consolida la sua posizione di velivolo scelto da molte Forze Aeree nel mondo.



Utilizzabile sia per fini militari che per attività di protezione civile (assistenza umanitaria/aero-medica, supporto alle popolazioni colpite da disastri ambientali, operazioni di contrasto agli incendi boschivi) il mezzo rafforza la collaborazione bilaterale tra i due Paesi.