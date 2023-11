Torino, riunione della Confederazione unitaria quadri: sul tavolo politica industriale, fisco e voglia di pace

Unitaria Quadri , oganizzazione che raggruppa storiche associazioni sindacali come l'AQCF-Rappresentanza, l'ANQUI (Associazione Nazionale Quadri Industria), Confederquadri, Federquadri, Italquadri e Sinfub. Si tratta di una parte rappresentativa delle alte professionalità, dei quadri e dei dirigenti.

Accanto a questi temi, si è discusso anche di un intervento dello Stato per l'attuazione di una politica sociale "di mercato " e una politica internazionale non subalterna, ma finalizzata alla pacifica convivenza fra i popoli.

Il Consiglio Nazionale della CUQ ha eletto, in via transitoria, il Comitato di Presidenza (composto da Pietro Pisani, Fabrizio Amante, Graziano Crincoli, Maurizio Schiariti), con l'obiettivo di dare all'Organizzazione maggiore pregnanza nel mondo della "concertazione", in uno spirito di collaborazione propositivo e costruttivo proteso a fare compiere al fattore produttivo "Lavoro" e all'intera Comunità