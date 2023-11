A Caluso al via da venerdì la mostra "Donne contro la violenza"

L'Associazione Vivi la Biblioteca organizza la mostra di opere "Donne contro la violenza", a cura del gruppo "Bottega dell'Arte - Mercenasco e dintorni", in collaborazione con CISS-AC, progetto Snodi di Prossimità e Comune di Caluso. La mostra si svolgerà presso il Chiostro dei Francescani in Piazza Mazzini 4, a Caluso, dal 24 al 30 novembre.

Il 3 dicembre saranno ancora insieme per una esposizione in Santa Croce ad Ivrea, in occasione del rilancio e della valorizzazione di Via Arduino.