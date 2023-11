Sicurezza nelle scuole, Allasia ricorda Vito Scafidi: "15 anni fa il tragico crollo del soffitto al Liceo Darwin"

“È nostro dovere ricordare oggi Vito Scafidi che, 15 anni fa, il 22 novembre 2008, moriva a scuola travolto dal crollo del controsoffitto della sua aula, presso il liceo Darwin di Rivoli”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio regionale, Stefano Allasia, aprendo la seduta pomeridiana.

In seguito a quel tragico dramma, grazie alle battaglie portate avanti dalla famiglia del giovane studente, si celebra la Giornata per la sicurezza nelle scuole.

Da allora, nel corso di questi anni, grazie a investimenti e fondi europei, dello Stato, della Regione e dei Comuni, si è dato il via alla messa in sicurezza tanti plessi scolastici.

“È stato avviato un percorso di riqualificazione capillare: c'è ancora tanto da fare, ma il nostro impegno non può venire meno. Le scuole sono i luoghi dove crescono e trascorrono buona parte della loro vita i nostri figli. Non possiamo permettere che si trasformino in ambienti dove rischiano di trovare la morte”, ha concluso Allasia.

L’Assemblea ha quindi osservato un minuito di raccoglimento.