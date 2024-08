Nel Torinese si consuma meno acqua, ma le bollette non scendono: ecco perché

Negli ultimi anni i torinesi e gli altri abitanti della provincia hanno consumato meno acqua. Nonostante questo le bollette da pagare non sono scese, anzi in alcuni casi sono aumentate. A chiarirlo è Roberto Ronco , Direttore d'Ambito Idrico Torinese Ato3, durante una commissione dedicata ad una delibera di iniziativa popolare sottoscritta da duemila cittadini .

Le richieste

Il documento elaborato da dodici realtà ambientalista (ACMOS, No Tav, Comitato Acqua Pubblica, Fridays for Future Torino, Comitato Difesa della Pellerina, Fridays for Future Torino, Extiction Rebellion) chiedeva, tra le altre cose, di destinare alla sostituzione delle tubature il totale degli utili Smat e di rafforzare la natura pubblica dell'azienda. Ronco ha replicato spiegando come dal 2012 "Arera ha avuto un approccio invasivo: oggi noi come Ato abbiamo pochissime discrezionalità".