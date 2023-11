Meme Kombat: la piattaforma di gaming P2E raccoglie 2 milioni in presale

Meme Kombat unisce GambleFi, GameFi e intelligenza artificiale in una piattaforma di gioco basata su battaglie tra i personaggi delle meme coin più famose.

La presale del progetto ha raccolto 2 milioni di dollari, con il token nativo MK venduto a 0,214 dollari.

Meme Kombat sta attirando sia trader interessati a diversificare i loro investimenti, sia i gamer in cerca di nuove esperienze P2E. Qui di seguito riportiamo l’analisi delle caratteristiche principali della piattaforma.

Combattimenti e scommesse

Meme Kombat presenterà un roster iniziale di 11 personaggi come Pepe The Frog e Shiba Inu. Questi si scontreranno in dei combattimenti dall’esito imprevedibile, in quanto gestiti dall’intelligenza artificiale. I giocatori dovranno scommettere sulle battaglie, in modo da vincere premi in MK.

Sarà possibile scommettere contro altri giocatori (Player vs Player) o contro il gioco stesso (Player Vs Game). La modalità PvGame permette agli utenti di formulare strategie e cercare di prevedere il risultato degli scontri in base alla loro conoscenza delle meccaniche di gioco.

La modalità PvP invece si basa su scommesse testa a testa tra due o più giocatori che metteranno sul piatto i propri MK.

Entrambe le modalità richiedono ai giocatori di usare una parte dei loro MK in staking. I token non utilizzati per le scommesse, permetteranno di ottenere ricompense passive in base all’APY, attualmente al 478%.

Aggiornamenti stagionali

Sebbene sia un gioco P2E basato su un token web 3, Meme Kombat si ispira al gaming tradizionale.

Il nome richiama Mortal Kombat, la leggendaria serie di giochi di combattimento. Inoltre la piattaforma presenterà degli aggiornamenti stagionali, tipici dei moderni gaas (Games as a service).

Si tratta di una strategia che permette agli sviluppatori di monetizzare su un singolo gioco, attraverso l’aggiunta di funzioni, modalità e tanto altro. Questo consente di mantenere alto l’interesse degli utenti di vecchia data e attirarne di nuovi.

La piattaforma Meme Kombat verrà lanciata al termine della presale, con la prima stagione che includerà diverse modalità di battaglia, scommesse, classifiche e altro.

Se il token MK crescerà sul mercato, il team prevede di lanciare la seconda stagione e aggiungere altre tipologie di combattimenti e opportunità di guadagno.

Il successo di Meme Kombat dipenderà dall’interesse dei gamer che potranno formare una community solida, in grado di sostenere il valore del token MK sul mercato.

Tokenomics e team di sviluppo

L’offerta totale di MK ammonta a 120 milioni di token. Per la presale è stato allocato il 50%, per dare al progetto un capitale iniziale, necessario per lo sviluppo della piattaforma. Il 30% è stato destinato alle ricompense dello staking e delle scommesse. Il 20% verrà diviso tra liquidità DEX e i premi della community.

Meme Kombat è stato creato da Matt Whiteman, il COO di North Technologies, una società olandese di trading e analisi NFT. Si suppone che l’identità degli membri del team verrà svelata in futuro. Lo smart contract del token MK è stato verificato da Coinsult.

Conclusione

Meme Kombat ha tutte le carte in regola per diventare uno dei giochi P2E più interessanti sul mercato e fare concorrenza a titoli del calibro di Axie Infinity.

Se il progetto riuscirà a investire nella parte ludica, oltre che in quella lucrativa, allora potrà avere un grande successo e portare il token MK a crescere sul mercato.

Lo staking può attenuare la pressione di vendita al lancio, rendendo il MK appetibile anche ai trader interessati a guadagnare un reddito passivo.

Nel 2024 si prevede una fase rialzista del mercato che potrebbe giovare anche ai nuovi progetti appena usciti dalle loro presale. Quindi, approfittando dello slancio del mercato, MK potrebbe avere un lancio molto positivo.

