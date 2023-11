Meteo, temperature in picchiata sul Torinese per il primo vero fine settimana d'inverno

temperature in picchiata sul Torinese per il primo vero fine settimana d'inverno

Ieri ultima giornata ancora "calda", da oggi temperature in picchiata e primo assaggio di inverno, anche se senza precipitazioni. Forti venti di Foehn.

A Torino quindi avremo questa situazione: sabato 25 e domenica 26 novembre, tempo sempre tempo stabile e soleggiato, con nuvolosità in aumento a partire dalla serata di domenica per l'approcciarsi di una debole perturbazione. Nevicate sui confini di stato tra Valle d'Aosta e alto Piemonte in nottata e mattinata.

Temperature minime in calo, anche diffusamente sotto lo 0 domenica mattina con gelate e brinate estese. Massime in netto calo e comprese tra 10 e 12 °C. Ancora forti venti di Foehn domani, poi si calmano a partire dalla serata.

Da lunedì 27 novembre ci sarà un passaggio perturbato nella giornata di lunedì, ma senza precipitazioni significative su pianure , mentre saranno presenti nevicate anche forti sulle aree alpine nordoccidentali. Le temperature rimarranno per lo più stazionarie con gelate notturne in assenza di nubi, a causa delle correnti mediamente occidentali o settentrionali che portano aria fredda dal nord Europa.

