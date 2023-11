In fiamme tre auto e un furgone ad Avigliana: intervento nella notte dei Vigili del fuoco

Un grosso rogo si è sviluppato nella notte, poco prima delle 4, in piazza Conte Rosso ad Avigliana.

Sul posto intervenute le squadre volontarie dei Vigili del fuoco di Avigliana, Almese e Giaveno, oltre ad una autobotte giunta dalla sede centrale di corso Regina a Torino. Tre automobili ed un furgone danneggiati dalle fiamme, coinvolta nel rogo anche l'isola ecologica.

Le operazioni sono terminate dopo due ore, sono in corso le indagini per determinare le cause che hanno prodotto l'incendio.