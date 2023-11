In cura da tempo al Regina Margherita, si spegne a poco meno di 5 anni la piccola Adele

Non sono previsti funerali, ma una piccola benedizione all’interno dell’abitazione in programma per martedì mattina alle ore 10. La famiglia ci tiene a ringraziare tutto il personale dell’Ospedale Regina Margherita, luogo dove Adele ha trascorso gran parte della vita. In particolare tutto il reparto di rianiamazione, la dottoressa Andrea Fernandez e la dottoressa Monica Padovan, tutte le terapista e la tata.