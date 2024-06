Una storia di pane, amore e fantasia lunga più di mezzo secolo: a Borgo Vittoria “Il Forno” saluta dopo 52 anni

Sabato 29 giugno è la fine di un’epoca o, per meglio dire, un nuovo inizio, per il quartiere di Borgo Vittoria. Quella segnata nel solco della panetteria "Il Forno” di via Chiesa della Salute, all’angolo con via Boccardo. Realtà che qui è presente dal 1978 con la famiglia Zarattini. Una storia che dura da oltre mezzo secolo, che parla di sapori, profumi e di un grande legame consolidato negli anni con chi abita nella zona.

52 anni di pane, amore e fantasia

“La nostra è una storia semplice, di due operai che si sono ritrovati a gestire una panetteria”, ci racconta Pina, moglie del fornaio Ettore che a 75 anni ha scelto di fermarsi.

“Aveva appena 12 anni, Ettore, quando ha cominciato a fare il garzone in un panificio di via Massari all’inizio degli anni ’60 - prosegue nel racconto la moglie che si occupa negli anni della rivendita - Poi la proposta, quella di rilevare il negozio e portare avanti l’attività. Per lui è stato un sogno che si avverava. Dopo qualche anno, quando io avevo 18 anni e lui 23, ci siamo sposati da via Massari in via Chiesa della Salute dove siamo presenti da quasi 50 anni. E lo abbiamo fatto sempre con passione. Ora però l’età avanza, ci affatichiamo più facilmente, dobbiamo fermarci.” Il contributo delle due figlie e dell'operaio

Nel frattempo la famiglia si è ampliata con le due figlie, Lorena, ancora attualmente operativa presso Il Forno, e la sorella Silvia, che lavora altrove, ma ha sempre dato una mano alla famiglia. A loro si è aggiunto Yassin, operaio che ha imparato il mestiere e la tecnica che rende buono il pane di Ettore.

Il testimone passerà ad una nuova generazione di panettieri, sempre a conduzione famigliare. Yassin resterà nel negozio con i nuovi gestori per dare continuità a quel prodotto tanto apprezzato, fatto con lievito madre e una lievitazione di 24 ore.

“Non abbiamo qualcosa di particolare che ci ha reso famosi - racconta ancora Pina - Le persone apprezzano il fatto che ognuno dei nostri prodotti abbia un sapore e un odore e che ogni pagnotta ha una vita a sé ed è diversa dalle altre.” Si volta pagina con una nuova conduzione

Per salutare tutte le persone che sono state vicine al negozio sabato prossimo, nell’ultimo giorno di attività, un momento di ringraziamento con chi “ci ha accompagnato e sostenuto in questi 52 anni di attività. È stato un piacere servirvi e un onore essere sulle vostre tavole tutti i giorni”. Al coro si unisce anche Carmela Ventra, coordinatrice di Circoscrizione per la commissione commercio: "Un ringraziamento alla Famiglia Zarattini per la loro presenza di 52 anni sul nostro territorio. Una vita direi. Il vostro forno di via Chiesa della Salute angolo Via Boccardo sarà ricordato da moltissimi residenti, come il profumo che si poteva apprezzare quotidianamente. Grazie per ciò che avete dato al quartiere di Borgo Vittoria, buona fortuna per il futuro e anche meritato riposo. Auguro un buon lavoro a quella che sarà la nuova gestione."