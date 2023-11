HIV e Sifilide, dal 15 dicembre a Torino test gratis in via Mazzini

Dal 15 dicembre in via Mazzini 44E sarà aperto, ogni secondo venerdì del mese, un "Check point" dove si potranno fare test gratuiti per l'HIV e Sifilide. È questa una delle iniziative che la Città di Torino mette in campo in occasione della Giornata Mondiale contro l'Aids, che ricorre il 1° dicembre.

"Fate i test"

"È una giornata - ha sottolineato l'assessore alle Politiche Sociali Jacopo Rosatelli - che Torino celebra da tempo. Siamo alla vigilia dell'apertura del "Check point" : il Comune di Torino ha lavorato intensamente, per più di un anno, per arrivare a questo risultato. Le iniziative in programma puntano a combattere lo stigma che ancora oggi colpisce le persone con l'Aids: è stata la pandemia più grande, prima di quella del Covid-19".

"Il 1° dicembre - ha aggiunto - è un tributo alla memoria delle persone morte di aids: l'invito a tutti è di fare i test".

Lo spazio in via Mazzini

Nel 2020 l'Amministrazione Comunale ha aderito alla rete globale delle "Fast Track Cities", che ha l'obiettivo di condividere azioni locali per porre fine all'Aids e altre epidemie entro il 2030. In quest'ottica dal 15 dicembre, al pianterreno di via Mazzini 44E, sarà allestito un spazio dove fare gratuitamente test per l'HIV e sifilide.

"I lavori del Check Point - ha spiegato Giuseppe Vernero, Presidente Croce Rossa Italiana Comitato di Torino - sono conclusi: stiamo arredando i locali concessi gratuitamente da Atc. Lo spazio sarà aperto il secondo venerdì del mese: da febbraio sono previste iniziative che coinvolgeranno l'intera città".

Mole con il nastro rosso

Per celebrare la Giornata, il 1° dicembre la Città di Torino illuminerà la Mole Antonelliana con il nastro rosso, simbolo della lotta all'AIDS, e la scritta U=U (Non rilevabile è uguale a non trasmissibile): una persona con HIV che segue una terapia antiretrovirale efficace e mantiene una carica virale non rilevabile non trasmette il virus. Quest'ultima frase è diffusa anche sui monitor dei monitor dei mezzi Gtt.

Torino Film Festival